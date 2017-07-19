Dati
            Notizie Radiocor

            Usa: Trump nomina Matsumoto come responsabile statistiche sul lavoro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Non solo Fed.

            Donald Trump ha infatti nominato nelle scorse ore anche un nuovo responsabile del servizio statistico del Dipartimento del lavoro, la principale agenzia che pubblica gli indicatori chiave dell'economia statunitense, sei mesi dopo aver licenziato il suo predecessore, che riteneva responsabile di dati sull'occupazione insoddisfacenti. 'Sono lieto di nominare il talentuoso Brett Matsumoto come prossimo Commissario del Bureau of Labor Statistics' ha scritto il tycoon sul suo social network Truth.

            La posizione era vacante da agosto scorso dopo il brusco licenziamento di Erika McEntarfer da parte di Trump, che lo aveva accusato di aver pubblicato dati 'truccati'.

            Enr-

            Enr-

(RADIOCOR) 31-01-26 11:29:18 (0198) 5 NNNN

              


