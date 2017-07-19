Usa: Trump nomina Matsumoto come responsabile statistiche sul lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - La Casa Bianca, in realta', aveva gia' nominato in un primo momento, al posto di McEntarfer, l'economista conservatore Erwin John Antoni, uno dei sostenitori piu' accaniti di Trump, per assumere la direzione dell'ufficio e rivederne la metodologia, pesantemente criticata dal campo repubblicano. Nomina poi ritirata. La scelta aveva infatti moltiplicato le polemiche, anche tra gli stessi Repubblicani, visto che Antoni si e' reso protagonista di dichiarazioni misogine legate alle teorie del complotto sui social. Da qui il cambio. Brett Matsumoto, la cui nomina deve ancora ottenere l'approvazione del Senato, e' un alto funzionario che lavora al Bureau of Labor Statistics dal 2015. Prima di entrare alla Casa Bianca lo scorso anno come consulente economico, non aveva precedenti esperienze politiche.

Il Bureau del lavoro e' un'agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ma opera in modo indipendente per quanto riguarda la metodologia e i suoi risultati. Raccoglie e pubblica statistiche economiche chiave negli Stati Uniti, tra cui il tasso di disoccupazione, il tasso di inflazione e le tendenze del mercato del lavoro. Numeri che spesso fanno da base per gli orientamenti della Fed rispetto ai tassi d'interesse. 'Sono fiducioso che Brett abbia le competenze per correggere rapidamente la lunga lista di problemi del Bls per conto del popolo americano' ha aggiunto il presidente Usa.

