Usa: Trump minaccia Big Pharma, "abbassate i prezzi o intervengo" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mag - 'Non sto colpendo le aziende farmaceutiche, sto colpendo i Paesi', perche' le societa' 'sono state costrette' a fare in questa maniera. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa con il Segretario della Salute e dei Servizi Umani. 'La lobby dei farmaci e' la lobby piu' forte in questo Paese e ha molto potere ma - ha continuato - a partire da oggi, gli Stati Uniti non sovvenzioneranno piu' l'assistenza sanitaria di Paesi stranieri, come faremmo sovvenzionando Paesi che pagano una piccola frazione per lo stesso farmaco che noi paghiamo molte volte di piu''.

Il presidente ha aggiunto: 'Non tollereremo piu' i profitti e i prezzi gonfiati dalle Big Pharma ma, ancora una volta, sono stati proprio i Paesi a costringere le Big Pharma a fare le cose che, francamente, non sono sicuro che si sentissero a proprio agio nel fare'. Per il tycoon, in particolare, 'l'Unione Europea e' stata brutale'. Trump ha inoltre annunciato che aprira' il mercato americano "all'importazione sicura e legale di farmaci a prezzi accessibili da altri Paesi, abbassando drasticamente i prezzi". In aggiunta, "se necessario, indagheremo sulle aziende farmaceutiche e in particolare sui Paesi che stanno facendo questo, e aggiungeremo questo al prezzo che abbiamo fatto pagare loro per fare affari in America'. In altre parole, ha spiegato, 'aggiungeremo tariffe doganali se non faranno cio' che e' giusto, ovvero che tutti dovrebbero pagare lo stesso prezzo' per i farmaci. 'Lo sto facendo contro la lobby piu' potente del mondo'.

