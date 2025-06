Usa: Trump, grande vittoria al Senato sulla legge di Bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - 'Abbiamo assistito a una grande vitoria al Senato sul Great Big Beautiful Bill, che non sarebbe mai arrivata senza il fantastico lavoro dei senatori Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson e Cynthia Lummis'. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando l'avvio della legge di Bilancio da parte del Senato aggiungendo che 'loro, insieme a tutti gli altri patrioti repubblicani che hanno votato a favore della legge, sono persone che amano davvero il nostro Paese'. 'Come Presidente degli Stati Uniti - aggiunge - sono orgoglioso di tutti loro e non vedo l'ora di lavorare con loro per far crescere la nostra economia, ridurre gli sprechi, garantire i nostri confini, lottare per i nostri militari/veterani, garantire che il nostro sistema medicaid aiuti chi ne ha veramente bisogno, proteggere il nostro secondo emendamento e molto altro'.

Dif

(RADIOCOR) 29-06-25 10:40:36 (0141) 5 NNNN