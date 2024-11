Usa: Trump designa Brooke Rollins come segretaria all'Agricoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 nov - Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato di aver nominato la presidente del think tank America First Policy Institute (Afpi), Brooke Rollins, per il posto di segretaria all'Agricoltura, l'ultima posizione non ancora assegnata all'interno del suo governo.

Avvocato, la Rollins era stata direttrice del Consiglio di politica interna della Casa Bianca alla fine del primo mandato di Trump, prima di fondare l'Afpi nel 2021 con altre figure vicine al candidato repubblicano, Larry Kudlow e Linda McMahon, a sua volta nominata segretaria all'Istruzione.

'L'impegno di Brooke per gli agricoltori americani, per difendere l'autosufficienza alimentare dell'America e per rivitalizzare le piccole citta' che dipendono dall'agricoltura e' impareggiabile', ha dichiarato Trump. "La sua missione sara' quella di proteggere i nostri agricoltori, la spina dorsale del nostro Paese".

red-fil

