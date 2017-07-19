Usa: Trump annuncia invio di altri 5mila soldati in Polonia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l'invio di ulteriori 5.000 soldati in Polonia, una mossa che non dovrebbe cambiare tuttavia gli sforzi della Casa Bianca per ridurre la presenza militare americana in Europa.

"In seguito alla vittoria elettorale dell'attuale presidente polacco, Karol Nawrocki, che ho avuto l'onore di appoggiare, e visti i nostri rapporti con lui, sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia" ha scritto Trump in un post su Truth.

La decisione di Trump e' giunta dopo il recente annuncio a sorpresa del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, che ha annullato la rotazione di nove mesi di una brigata corazzata da Fort Hood, in Texas, alla Polonia. La decisione di Hegseth ha suscitato forti critiche da parte di parlamentari repubblicani e democratici e preoccupazione tra i funzionari del governo polacco.

red-Ale

(RADIOCOR) 22-05-26 08:30:28 (0176) 5 NNNN