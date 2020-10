Usa: Trump, accordo con Dem possibile prima di elezioni, piano sopra i 1.800 mld $ (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 15 ott - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di credere che un accordo per un nuovo piano di stimoli economici per famiglie e imprese colpite dalla crisi sia "ancora possibile" prima delle elezioni. Trump, che ha incolpato i democratici per lo stallo nelle trattative, ha detto che sosterrebbe un piano di stimoli "superiore ai 1.800 miliardi di dollari", ovvero piu' sostanzioso rispetto all'ultima offerta della Casa Bianca, respinta dalla speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Trump ha poi detto che non ci saranno altri lockdown per il Covid-19.

