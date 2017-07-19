Usa: Trump a Big Oil, "in Venezuela investite per il vostro Paese"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 gen - "Fatelo per il vostro Paese". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha mandato questo messaggio alle compagnie petrolifere americane, che oggi saranno alla Casa Bianca per discutere degli investimenti in Venezuela, secondo quanto scritto dall'agenzia Bloomberg. Trump vuole convincerle a investire in Venezuela, ma sta incontrando resistenze. Gli investimenti richiesti sono infatti nell'ordine di decine di miliardi di dollari e le big del greggio hanno chiesto garanzie legali e finanziarie prima di andare avanti.

