Usa: Tesoro raddoppia i buyback, scendono rendimenti Treasury a lungo termine

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ago - Il dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato che aumentera' almeno del doppio la dimensione delle operazioni di riacquisto destinate a sostenere la liquidita' dei titoli nominali a piu' lunga scadenza. Dopo l'annuncio, i rendimenti dei Treasury hanno subito fatto registrare decisi ribassi. Il rendimento del titolo decennale di riferimento e' sceso di 6 punti base al 4,647%, mentre quello del trentennale ha perso 9 punti base, attestandosi al 5,196%. Per i Treasury con durata compresa tra 10 e 20 anni e tra 20 e 30 anni, l'importo massimo dei riacquisti passera' dagli attuali 2 miliardi ad almeno 4 miliardi di dollari per operazione.

La modifica entrera' in vigore il 9 settembre e restera' valida per il resto dell'attuale trimestre di rifinanziamento, fino al 4 novembre 2026. Il Tesoro fornira' ulteriori indicazioni sulle dimensioni future dei buyback in occasione del prossimo Quarterly Refunding, previsto per il 4 novembre.

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(RADIOCOR) 19-08-26 15:09:46 (0359) 5 NNNN