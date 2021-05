Usa: Tesoro chiede stretta sulle criptovalute per combattere evasione fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 mag - Il dipartimento del Tesoro statunitense vuole una stretta sulle transazioni di criptovalute per combattere le attivita' illegali, a partire dall'evasione fiscale. In un comunicato, il Tesoro ha scritto che "le criptovalute pongono gia' un problema significativo di individuazione, facilitando attivita' illegali, inclusa l'evasione fiscale. E' per questo che la proposta del presidente include risorse aggiuntive per l'Irs (l'Agenzia delle entrate statunitense, ndr) per affrontare la crescita dei criptoasset". Con le nuove regole, tutti gli scambi e i pagamenti in criptovalute superiori ai 10.000 dollari dovranno essere riportati all'Irs. Il bitcoin, tornato oggi sopra i 42.500 dollari dopo i forti cali di ieri, sta ora perdendo una parte dei guadagni giornalieri e ora vale 39.824 dollari, in rialzo del 3,73%.

