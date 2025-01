Usa: Tesoro allenta criteri per crediti a produttori idrogeno verde-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - L'Inflation Reduction Act, la legge sul clima promossa dal Presidente Biden, include un credito d'imposta di 3 dollari per chilogrammo di idrogeno prodotto, rendendo gli Stati Uniti una destinazione attraente per lo sviluppo nel settore.

L'idrogeno verde, prodotto utilizzando elettricita' rinnovabile, ha il potenziale per fungere da combustibile piu' pulito per industrie ad alta intensita' di carbonio, come il trasporto marittimo e il trasporto pesante. Secondo i gruppi ambientalisti, corroborati da alcuni analisti, tuttavia, in assenza di regole rigorose, la produzione di idrogeno potrebbe dipendere eccessivamente da combustibili fossili con la conseguenza di aumentare le emissioni. La mancanza di domanda e le minacce da parte di Donald Trump di smantellare l'Inflation Reduction Act hanno minato la fiducia nell'industria dell'idrogeno pulito nell'ultimo anno, portando a una vendita massiccia di azioni e alla sospensione di progetti da parte degli sviluppatori.

A ottobre, Plug Power - che oggi su questa notizia sale di oltre il 7% in borsa - ha confermato al Financial Times di aver sospeso lo sviluppo del suo progetto da 290 milioni di dollari a New York, che sarebbe stato il piu' grande in Nord America. Anche Marathon Petroleum, Fortescue e Cnx hanno interrotto o ritirato i loro impegni nel programma dei poli dell'idrogeno da 7 miliardi di dollari dell'amministrazione Biden. Resta comunque il problema della domanda che rimane ancora per il momento insufficiente a garantire un futuro luminoso al comparto.

