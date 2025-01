Usa: Tesoro allenta criteri per crediti a produttori idrogeno verde

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - Il dipartimento del Tesoro ha annunciato di aver allentato i criteri per i produttori di idrogeno verde che desiderano accedere ai crediti d'imposta, posticipando di due anni, fino al 2030, l'implementazione di requisiti piu' rigorosi. A partire da quell'anno, i produttori dovranno dimostrare che la loro produzione e' alimentata da energie rinnovabili su base oraria, anziche' annuale, per qualificarsi ai crediti. La decisione dell'amministrazione di Joe Biden segue un anno di intense pressioni da parte degli operatori del settore che sostenevano come le regole proposte fossero troppo restrittive e potessero ostacolare l'ulteriore sviluppo di un'industria che e' ancora agli albori. Il nuovo termine per la certificazione oraria e' ora allineato con quello dell'Unione Europea, un mercato chiave per le esportazioni statunitensi di idrogeno pulito. Il Dipartimento del Tesoro americano ha inoltre stabilito che l'idrogeno prodotto utilizzando energia proveniente da centrali nucleari esistenti potra' beneficiare dei crediti d'imposta, a condizione che il progetto eviti la chiusura di tali impianti. Questo rappresenta un ampliamento rispetto alle regole precedenti, che richiedevano l'utilizzo di nuovi progetti di energia pulita, come solare o eolico, collegati alla rete regionale. John Podesta, consigliere senior per il clima dell'amministrazione Biden, ha dichiarato che queste revisioni forniscono la certezza necessaria ai produttori di idrogeno per proseguire con i loro progetti, rafforzando la posizione degli Stati Uniti come leader globale nell'idrogeno verde.

