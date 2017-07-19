Dati
            Notizie Radiocor

            Usa: svolta in Minnesota, Trump invia lo 'zar dei confini' Tom Homan

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 gen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump inviera' Tom Homan in Minnesota. Lo scrive lo stesso Trump sul suo profilo di Truth Social. "Lo zar dei confini" Homan, 'non e' mai stato coinvolto in quella zona - si legge nel post - ma conosce e apprezza molte delle persone che vi risiedono. Tom e' severo ma giusto e riferira' direttamente a me'.

            Dopo l'annuncio del presidente americano la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che Homan 'gestira' le operazioni dell'Ice sul terreno in Minnesota per continuare ad arrestare i peggiori criminali immigrati irregolari' e ' si coordinera' con chi e' alla guida delle indagini sulla vasta frode assistenziale che ha comportato il furto di miliardi di dollari dai contribuenti in Minnesota'.

            red-bla

            (RADIOCOR) 26-01-26 16:00:09 (0436) 5 NNNN

              


