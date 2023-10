Usa: stallo nelle trattative tra Hollywood e gli attori in sciopero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 ott - Stallo nelle trattative tra gli studios di Hollywood e gli attori in sciopero, dopo nemmeno due settimane. La coalizione che rappresenta le societa' dell'industria dell'intrattenimento, che comprende anche Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery, Comcast's NBCUniversal e Amazon, ha comunicato che la nuova proposta presentata dal sindacato Screen Actors Guild "provocherebbe un peso economico insostenibile", dato che costerebbe alle aziende circa 800 milioni di dollari all'anno. Il divario tra le due parti e' troppo ampio, ha aggiunto l'Alliance of Motion Picture and Television Producers. L'industria cinematografica e' di fatto ferma da maggio, quando avevano cominciato a scioperare gli sceneggiatori; dopo l'accordo, trovato alla fine di settembre, in molti speravano che si sarebbe arrivati a una veloce soluzione per interrompere anche lo sciopero degli attori. Senza un accordo entro la fine di ottobre, e' probabile che la stagione televisiva e cinematografica 2023-24 sara' molto danneggiata.

