Usa: Sec pronta ad accontentare Trump su stop a relazioni trimestrali

Per passare solo a semestrali come proposto dal presidente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 set - Paul Atkins, presidente della Securities and Exchange Commission statunitense (Sec), ha dichiarato che la sua agenzia proporra' una modifica alle regole, in seguito alla richiesta del presidente Donald Trump di porre fine alle relazioni sugli utili trimestrali, per passare a quelle semestrali.

"Accolgo con favore questa posizione del presidente e ne ho parlato con lui", ha dichiarato Atkins al programma "Squawk Box" della Cnbc. "In linea di principio, penso che proporre una modifica alle nostre attuali regole sarebbe una buona soluzione, poi la prenderemo in considerazione e procederemo". All'inizio di questa settimana, il presidente Donald Trump ha proposto l'idea che le aziende non debbano piu' fornire relazioni sugli utili trimestrali, ma passare invece a quelle semestrali. "Su richiesta del presidente Trump, il presidente [Paul] Atkins e la SEC stanno dando priorita' a questa proposta per eliminare ulteriormente gli oneri normativi inutili per le aziende", aveva dichiarato in precedenza un portavoce dell'agenzia. Le normative vigenti impongono alle aziende di comunicare i profitti trimestralmente, sebbene la fornitura di previsioni sia facoltativa. Le regole possono essere modificate con un semplice voto a maggioranza della Sec, dove i repubblicani detengono attualmente una maggioranza di 3 a 1, con un seggio vacante.

