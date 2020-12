Usa: Scott (ex moglie Bezos) ha donato 4,2 mld $ in 4 mesi in beneficenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 dic - MacKenzie Scott, ex moglie dell'amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha comunicato di aver donato quasi 4,2 miliardi di dollari a 384 organizzazioni negli ultimi quattro mesi, per dare il proprio contributo a favore di chi ha maggiormente sofferto la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Scott ha un patrimonio netto di circa 60 miliardi di dollari, che la rendono la diciottesima persona piu' ricca del mondo. Quest'anno, l'ex moglie di Bezos ha donato quasi 6 miliardi di dollari. Lo scorso anno, ha firmato il Giving Pledge, promettendo di dare via la maggior parte della sua ricchezza entro la fine della sua vita.

