Usa: scorte settimanali di petrolio -7,169 mln a 425,395 mln, stime -2,8 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 set - La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono diminuite per la tredicesima volta nelle ultime 15 settimane, e lo hanno fatto piu' di quanto atteso. Registrato un calo di 7,169 milioni di barili a 425,395 milioni di unita', contro attese per un -2,8 milioni di barili. Secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'Energia, gli stock di benzina sono aumentati di 1,29 milioni di barili a 227,214 milioni di barili, contro attese per un -1,5 milioni. Le scorte di distillati, che includono il combustibile da riscaldamento, hanno registrato un ribasso di 1,732 milioni di barili a 136,727 milioni di barili, contro stime per un dato invariato. L'utilizzo della capacita' degli impianti e' diminuito di 1,1 punti percentuali al 91,3%, contro attese per un ribasso al 92,1%. Dopo la pubblicazione del dato, il petrolio Wti ha ridotto le perdite di 32 centesimi, salendo a 67,76 dollari al barile.

