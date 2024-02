Usa: scorte di petrolio +5,52 mln a 427,432 mln brl, stime a +1,3 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 feb - La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate molto piu' delle attese. Registrato un rialzo di 5,52 milioni di barili a 427,432 milioni di unita', secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'Energia, contro attese per un rialzo di 1,3 milioni. Gli stock di benzina sono diminuiti di 3,146 milioni di barili a 250,988 milioni di barili, contro attese per un rialzo di 0,3 milioni. Le scorte di distillati, che includono il combustibile da riscaldamento, hanno registrato un ribasso di 3,221 milioni di barili a 127,574 milioni di barili, contro attese per un ribasso di 2 milioni. L'utilizzo della capacita' degli impianti e' diminuito di 0,5 punti percentuali all'82,4%, con le attese all'83,3%. Ora, il petrolio Wti sale (+0,5%) a 73,68 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 07-02-24 16:34:34 (0527) 5 NNNN