Usa: scorte all'ingrosso +0,2% a dicembre, come stime (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 feb - A dicembre,le scorte di magazzino all'ingrosso negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,2% rispetto al mese precedente a 918 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio. Le attese erano proprio per un dato in rialzo dello 0,2%, dopo il +0,2% del mese precedente (dato confermato); rispetto a un anno prima, rialzo del 2,9%.
Le vendite sono aumentate dell'1% a 722,1 miliardi, per un rialzo del 5,2% rispetto a un anno prima. Il rapporto scorte/vendite per i commercianti all'ingrosso, eccezion fatta per le filiali e gli uffici di vendita dei produttori, basato su dati destagionalizzati, era pari a 1,27, in ribasso dall'1,30 di un anno prima.
