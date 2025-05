Usa: Scope Ratings conferma rating 'AA' con outlook negativo

'Pesano conti pubblici, pressioni su Fed e incertezze dazi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mag - Scope Ratings ha confermato il rating di lungo termine degli Stati Uniti a 'AA' con outlook negativo, evidenziando 'i rischi legati al peggioramento dei conti pubblici, alla ridotta flessibilita' fiscale e alla crescente incertezza politica, che incide negativamente sulla prevedibilita' delle politiche economiche nel medio periodo'. Nonostante cio', spiegano gli esperti, il giudizio 'resta sostenuto dai fondamentali strutturali dell'economia statunitense, come la sua dimensione, la competitivita' e il ruolo centrale del dollaro come valuta di riserva globale'.

Tra i punti principali del suo report, Scope Ratings si concentra sul 'deterioramento delle finanze pubbliche' che 'si e' tradotto in un persistente aumento dei disavanzi federali e in un crescente costo degli interessi netti, che ha portato a un continuo aumento del rapporto debito pubblico/Pil, che secondo Scope dovrebbe superare il 130% del Pil entro il 2030, superando le proiezioni per Francia (122%) e Regno Unito (111%), e avvicinandosi ai livelli dell'Italia (137%)'. Anche il disavanzo federale e' 'rimasto elevato nel 2024 (7,3% del Pil) e si prevede si attesti intorno al 6,4% nel 2025, con una media del 7% nel periodo 2026-2030, a causa dell'aumento delle spese obbligatorie e degli interessi sul debito'. Tra i nodi c'e' poi 'l'incertezza legata alle politiche fiscali e commerciali dell'amministrazione Trump, unita a pressioni sulla Federal Reserve, indebolisce la stabilita' istituzionale e l'efficacia della governance economica'.

In ogni caso, restano quelli che Scope definisce i 'punti di forza strutturali' degli Usa. Tra questi, il ruolo del dollaro 'come valuta di riserva globale', la posizione degli Stati Uniti 'come prima economia mondiale' e 'la leadership della Federal Reserve', elementi che 'mitigano i rischi sul fronte della sostenibilita' del debito'.

