Usa: *scende* a 51 pt fiducia consumatori Michigan a novembre, sopra attese (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 21 nov - A novembre, gli statunitensi si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto al mese precedente. La lettura finale dell'indice sulla fiducia redatto mensilmente dall'Universita' del Michigan e' stata pari a 51 punti, dopo i 50,3 punti della lettura preliminare: un dato, comunque, inferiore a quello del mese precedente, pari a 53.6. Le attese erano per un dato a 50,6 punti. La componente che misura le aspettative per il futuro e' passata dai 51,2 punti del mese precedente a 51. La componente sulla situazione attuale e' scesa da 52,3 a 51,1. Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno sono scese dal 4,7% al 4,5%; quelle a cinque anni sono scese dal 3,9% al 3,4%. Nel febbraio 2020, prima dell'inizio della pandemia di coronavirus, l'indice era a 101 punti.

