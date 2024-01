Usa: scende a -27,4 punti indice manifatturiero Fed Dallas a gennaio, 21esimo mese in contrazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 gen - Negli Stati Uniti, l'indice manifatturiero relativo all'area di Dallas (Texas) e' peggiorato a gennaio rispetto al mese precedente, mostrandosi in contrazione per il ventunesimo mese consecutivo. Stando ai dati della Federal Reserve di Dallas, l'indice dell'attivita' manifatturiera - misura chiave delle condizioni del settore nello Stato statunitense - e' sceso dai -10,4 punti di dicembre a -27,4. L'indice era stato in negativo anche nel periodo marzo-luglio 2020, quando il crollo era stato provocato dalla pandemia di coronavirus.

Un dato superiore allo zero indica invece un'espansione del settore rispetto al mese precedente. L'indice sulla produzione e' sceso da 1,2 punti a -15,4.

