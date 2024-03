Usa: scende a -11 punti indice manifatturiero Fed Richmond a marzo, peggio di stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 mar - A marzo, l'attivita' manifatturiera nell'area di Richmond, in Virginia, Stati Uniti, e' rimasta in contrazione. L'indice redatto dalla Federal Reserve di Richmond e' sceso da -5 a -11 punti, con le attese che erano per un dato invariato a -5. Si e' trattato del quinto mese di fila sotto lo zero. Un valore sopra quota zero indica una fase di espansione delle attivita' economiche, viceversa una lettura sotto tale soglia segnala una fase di contrazione. Tra i tre indici che compongono l'indice generale, quello delle consegne e' rimasto nettamente in negativo a -14; l'indice sui nuovi ordini e' sceso da -5 a -17, quello sull'occupazione e' diminuito da 7 a 0.

