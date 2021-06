Usa: sale a 85,5 pt fiducia consumatori Un. Michigan a giugno, meglio delle attese (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 giu - A giugno, gli statunitensi si stanno dimostrando piu' ottimisti sull'economia rispetto al mese precedente. L'indice finale sulla fiducia redatto mensilmente dall'Universita' del Michigan e' stato pari a 85,5 superiore agli 82,9 della lettura finale di maggio, ma inferiore agli 86,4 punti della lettura preliminare di giugno. Le attese erano per un ribasso a 83,5. La componente che misura le aspettative per il futuro e' scesa da 83,8 punti a 83,5 punti, quella sulla situazione attuale e' scesa da 90,6 punti a 88,6. Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno sono salite dal 4% al 4,2%, quelle a cinque anni sono confermate al 2,8%.

