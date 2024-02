Usa: sale a 53,4 punti Ism servizi a gennaio, sopra stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 feb - L'attivita' economica nel settore servizi e' rimasta in espansione negli Stati Uniti, a gennaio, facendo registrare un dato in rialzo e sopra le attese. L'Ism servizi, l'indice - redatto dall'Institute for Supply Management - che misura la performance del terziario negli Stati Uniti, e' salito da 50,6 a 53,4 punti, con le attese che erano per un dato a 52.

Da segnalare che un valore al di sopra dei 50 punti indica una fase di espansione della congiuntura e il dicembre 2022, l'ultimo in contrazione, e' stato solo il terzo mese in contrazione negli ultimi 166 mesi. Guardando alle singole componenti, quella sull'andamento aziendale e' rimasto invariato a 55,8, quella sull'occupazione e' salita da 43,8 a 50,5. La componente relativa ai nuovi ordini e' salita da 52,8 a 55; infine, l'indice sui prezzi e' salito da 56,7 a 64 punti.

