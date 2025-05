Usa: Sadun, dazi potrebbero coprire 30% aggiustamento bilancio necessario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Treno, 23 mag - 'L'imposizione dei dazi commerciali da parte dell'Amministrazione Trump potrebbe riuscire a coprire circa il 30%' dell'aggiustamento strutturale di bilancio Usa da realizzare nell'arco di un decennio: 'Molti vedono i dazi come uno strumento di politica commerciale ma l'attrattiva e' dovuta anche alle entrate fiscali'. Lo ha spiegato Arrigo Sadun, presidente di Tlsg International Advisors e gia' Direttore esecutivo per l'Italia del Fondo monetario internazionale. L'aggiustamento e' stimabile in '5-6 trilioni di dollari in dieci anni', ha osservato nel suo intervento al Festival dell'Economia, e una 'imposizione generalizzata dei dazi tra il 10% e il 20% potrebbe portare introiti per 200 miliardi di dollari all'anno che in 10 anni si tradurrebbero in 2 trilioni'.

