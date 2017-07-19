Usa: Rubio, non chiediamo all'Europa di essere un vassallo

'Vogliamo collaborare con nostri alleati' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - 'Non stiamo chiedendo all'Europa di essere un vassallo degli Stati Uniti.

Vogliamo collaborare con i nostri alleati'. Cosi' il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando dalla Slovacchia, dove ha incontrato il presidente slovacco Peter Pellegrini e il premier Robert Fico. 'Non vogliamo che siate dipendenti da noi. Non stiamo chiedendo all'Europa di essere un vassallo degli Stati Uniti. Vogliamo essere partner, lavorare con voi, lavorare e cooperare con i nostri alleati', ha aggiunto Rubio sottolineando che 'piu' sono forti i membri della Nato, piu' forte e' la Nato'.

