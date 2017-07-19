Usa: Rubio in visita a Bratislava, focus su sicurezza regionale e Nato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e' in visita ufficiale a Bratislava dove sta incontrando il presidente slovacco Peter Pellegrini e il premier Robert Fico. Lo rende noto il sito slovacco Aktuality.sk, spiegando che al centro dell'incontro questioni attuali relative alle relazioni bilaterali tra Slovacchia e Stati Uniti. Tra questi i temi della sicurezza regionale, dell'energia nucleare, della Nato e della modernizzazione dell'esercito slovacco. "I temi principali dei negoziati congiunti saranno gli interessi di sicurezza, il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel campo dell'energia nucleare e la diversificazione delle fonti energetiche, la modernizzazione dell'esercito slovacco e gli impegni nei confronti della Nato", ha informato l'Ufficio del governo.

