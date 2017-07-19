Usa: richieste totali mutui -12,7%, tassi cresciuti dal 6,34% al 6,46%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 1 ott - Dopo essere scesi ai minimi degli ultimi tre anni, i tassi d'interesse sui mutui sono cresciuti, la scorsa settimana, pesando sulle richieste negli Stati Uniti. Le domande totali di mutui sono diminuite del 12,7%, secondo l'indice della Mortgage Bankers Association, con il tasso d'interesse medio su un mutuo fisso a 30 anni passato dal 6,34% della settimana precedente al 6,46%. Le domande per rifinanziare un mutuo per la casa, le piu' suscettibili di cambiamenti settimanali dovuti ai tassi, sono diminuite del 21% in una settimana, per una crescita del 16% rispetto a un anno prima. Le domande di mutui per l'acquisto di una casa sono diminuite dell'1% rispetto a una settimana prima, restando in rialzo del 16% rispetto a un anno prima.

