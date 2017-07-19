Usa: richieste sussidi disoccupazione -26.000 a 189.000, stime a 212.000 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 apr -Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione e' diminuito di 26.000 unita', nella settimana terminata il 25 aprile, a 189.000 (seasonally adjusted), secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro. Le attese erano per un dato a 212.000. Il dato della settimana precedente e' stato rivisto da 214.000 a 215.000. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione - relativo alla settimana terminata il 25 aprile, l'ultima per la quale e' disponibile il dato - e' diminuito di 23.000 unita' a 1.785.000 unita'. Nel pieno della pandemia di coronavirus, gli Stati Uniti avevano registrato un massimo di 6,9 milioni di nuove richieste settimanali (seasonally adjusted).

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(RADIOCOR) 30-04-26 14:36:02 (0609) 5 NNNN