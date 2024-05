Usa: richieste nuovi mutui +0,5%, tassi d'interesse scesi dal 7,18% al 7,08%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 15 mag - Le richieste di nuovi mutui negli Stati Uniti stentano a decollare, nonostante il calo dei tassi d'interesse ai minimi da aprile.

La scorsa settimana, le richieste totali sono aumentate solo dello 0,5%, secondo i dati della Mortgage Bankers Association. Il tasso d'interesse medio su un mutuo fisso a 30 anni e' sceso dal 7,18% al 7,08%; a meta' ottobre, era sopra l'8%. Le domande per rifinanziare un mutuo per la casa, le piu' suscettibili di cambiamenti settimanali dovuti ai tassi, sono aumentate del 5% la settimana scorsa e del 7% rispetto alla stessa settimana di un anno fa. Le domande per un mutuo per l'acquisto di una casa sono diminuite del 2% in una settimana, per un calo del 14% rispetto a un anno prima.

