Usa: richieste mutui +0,5%, tassi d'interesse in crescita al 6,86%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 13 nov - - Le richieste di mutui negli Stati Uniti hanno registrato un dato in lieve rialzo, dopo sei cali consecutivi, con i tassi d'interesse in rialzo per la sesta volta nelle ultime sette settimane. La scorsa settimana, le richieste totali sono aumentate dello 0,5%, secondo i dati della Mortgage Bankers Association. Il tasso d'interesse medio su un mutuo fisso a 30 anni e' cresciuto dal 6,81% al 6,86%. Le domande per rifinanziare un mutuo per la casa, le piu' suscettibili di cambiamenti settimanali dovuti ai tassi, sono diminuite del 2%, ai minimi da maggio, ma risultano ancora in aumento del 43% rispetto a un anno prima. Un anno fa, i tassi erano piu' alti di 75 punti base. Le domande per un mutuo per l'acquisto di una casa sono aumentate del 2% rispetto alla settimana precedente e restano in rialzo dell'1% rispetto a un anno prima. "I tassi sui mutui hanno continuato ad aumentare, spinti dai rendimenti piu' alti dei titoli del Tesoro, con i mercati finanziari alle prese con i probabili impatti di una presidenza Trump. Il taglio di 25 punti base ai tassi operato dalla Fed era gia' stato previsto e non ha mosso granche' i mercati", ha commentato Joel Kan, il vice capo economista della Mortgage Bankers Association.

