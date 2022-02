Usa: redditi personali invariati a gennaio, sotto attese, +2,1% le spese per i consumi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 feb - Andamento contrastante per i redditi personali e le spese per i consumi, negli Stati Uniti. A gennaio, i redditi sono aumentati di 9 miliardi di dollari - meno dello 0,1% - rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,3%. Il dipartimento del Commercio ha poi riportato che le spese per i consumi sono aumentate del 2,1% (di 337,2 miliardi), con il consensus a +1,6%. I redditi di dicembre sono stati rivisti da +0,3% a +0,4%, le spese da -0,6% a -0,8%.

