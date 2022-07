Usa: redditi personali giugno +0,6%, spese personali +1,1%, **oltre** le stime (Rpt)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 lug - I redditi personali, negli Stati Uniti, in giugno sono aumentati, ma piu' delle attese degli analisti, come le spese per i consumi che hanno battuto le previsioni. Secondo i dati del dipartimento del Commercio, i redditi personali hanno registrato un aumento dello 0,6% in giugno, una crescita lieve se paragonata al balzo del 21,1% registrata a marzo. Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,5%. Le spese per i consumi sono cresciute dell'1,1%, molto piu' delle attese degli analisti che avevano previsto un aumento dello 0,9%. I dati di maggio sono stati rivisti: per i redditi personali si e' passati dal +0,5% al +0,6%, mentre per i consumi si e' passati da +0,2% a + 0,3%.

