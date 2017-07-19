Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Usa: redditi personali +0,3% a novembre, sotto stime, spese per consumi +0,5% (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 gen - A novembre, i redditi personali negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,3% (80 miliardi di dollari), secondo quanto comunicato dal dipartimento del Commercio, in linea con le attese. Le spese per i consumi sono aumentate dello 0,5% (98,6 miliardi), anche in questo caso in linea con le attese.
AAA-Pca
(RADIOCOR) 22-01-26 16:09:22 (0512) 5 NNNN