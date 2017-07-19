Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa: rapporto Jolts su offerte di lavoro rinviato per lo shutdown

            E venerdi' saltera' il rapporto sull'occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 3 feb - Il rapporto Jolts sulle offerte di lavoro a gennaio, negli Stati Uniti, non e' stato pubblicato alle 10 (le 16 italiane), come invece previsto, a causa dello shutdown. Lo ha comunicato il Bureau of Labor Statistics. Per lo stesso motivo, venerdi', non sara' pubblicato il rapporto sull'occupazione di gennaio.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 03-02-26 16:18:57 (0497) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.