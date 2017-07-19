Usa: rapporto Jolts su offerte di lavoro rinviato per lo shutdown
E venerdi' saltera' il rapporto sull'occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 3 feb - Il rapporto Jolts sulle offerte di lavoro a gennaio, negli Stati Uniti, non e' stato pubblicato alle 10 (le 16 italiane), come invece previsto, a causa dello shutdown. Lo ha comunicato il Bureau of Labor Statistics. Per lo stesso motivo, venerdi', non sara' pubblicato il rapporto sull'occupazione di gennaio.
