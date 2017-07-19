Usa: rapporto Adp su occupazione +44.000 a luglio, sotto stime -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 5 ago - Nel complesso, tutti gli incrementi sono derivati dal settore dei servizi, che ha aggiunto 47.000 posti di lavoro, mentre le aziende produttrici di beni hanno registrato un calo di 3.000 unita'. Di questi nuovi posti di lavoro, il settore dell'istruzione e dei servizi sanitari ha contribuito con 36.000 unita', confermando la tendenza di lunga data del settore a guidare la crescita occupazionale. Le attivita' finanziarie hanno aggiunto 10.000 unita', i servizi professionali e alle imprese 9.000 e la categoria degli altri servizi ha visto un aumento di 6.000 unita'. Il commercio, i trasporti e i servizi di pubblica utilita' hanno perso 8.000 unita', le risorse naturali e l'attivita' mineraria hanno registrato un calo di 6.000 unita'. Il settore manifatturiero ha registrato una crescita di sole 2.000 unita', mentre quello delle costruzioni ne ha aggiunte 1.000.

La distribuzione tra le aziende per dimensione e' risultata relativamente equilibrata, con le imprese con meno di 50 dipendenti in testa con 23.000 nuovi posti di lavoro.

L'aumento mensile dell'occupazione e' stato il piu' basso da gennaio, in un anno in cui il mercato del lavoro si e' stabilizzato, dopo aver mostrato scarsi progressi nel 2025.

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(RADIOCOR) 05-08-26 14:22:41 (0444) 5 NNNN