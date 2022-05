Usa: prezzi al consumo +0,3% ad aprile, +8,3% annuale, **sopra** stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 mag - Ad aprile, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,3% rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,2%, dopo il +1,2% di marzo. Lo ha comunicato il dipartimento del Lavoro. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,6%, dopo il +0,3% del mese precedente, contro attese per un +0,4%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +8,3%, piu' dell'8,1% delle attese, ma sotto l'8,5% di marzo. Il dato "core" e' cresciuto del 6,2%, dopo il +6,5% del mese precedente; le attese erano per un +6%. I prezzi del settore alimentare e quelli dell'energetico hanno registrato rispettivamente, su base mensile, un aumento dello 0,9% e un calo del 6,1%.

Nell'ultimo anno, i prezzi energetici sono aumentati del 30,3%, quelli dei generi alimentari del 9,4%.

