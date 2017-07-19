Usa: oltre 20 Big Tech aderiscono alla "Missione Genesis" di Trump per AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 dic - Oltre venti importanti aziende di intelligenza artificiale hanno aderito alla "Missione Genesis" del governo federale statunitense, un'iniziativa dell'amministrazione Trump volta a promuovere l'uso di questa tecnologia emergente per la scoperta scientifica e i progetti energetici.

OpenAI, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services e Google di Alphabet sono tra le aziende che hanno gia' firmato memorandum d'intesa con il governo, hanno progetti in corso con il dipartimento dell'Energia o laboratori nazionali, o hanno espresso interesse a partecipare all'iniziativa, secondo una dichiarazione della Casa Bianca.

"Sfruttare l'intelligenza artificiale all'avanguardia per la scienza aumentera' drasticamente la produttivita' di scienziati e ricercatori americani", ha affermato Michael Kratsios, a capo dell'Ufficio per le politiche scientifiche e tecnologiche della Casa Bianca. "La Missione Genesis aiutera' gli scienziati americani ad automatizzare la progettazione degli esperimenti, accelerare le simulazioni e generare modelli predittivi che porteranno a innovazioni nei settori dell'energia, della produzione, della scoperta di farmaci e oltre".

