Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa: oltre 20 Big Tech aderiscono alla "Missione Genesis" di Trump per AI

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 dic - Oltre venti importanti aziende di intelligenza artificiale hanno aderito alla "Missione Genesis" del governo federale statunitense, un'iniziativa dell'amministrazione Trump volta a promuovere l'uso di questa tecnologia emergente per la scoperta scientifica e i progetti energetici.

            OpenAI, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services e Google di Alphabet sono tra le aziende che hanno gia' firmato memorandum d'intesa con il governo, hanno progetti in corso con il dipartimento dell'Energia o laboratori nazionali, o hanno espresso interesse a partecipare all'iniziativa, secondo una dichiarazione della Casa Bianca.

            "Sfruttare l'intelligenza artificiale all'avanguardia per la scienza aumentera' drasticamente la produttivita' di scienziati e ricercatori americani", ha affermato Michael Kratsios, a capo dell'Ufficio per le politiche scientifiche e tecnologiche della Casa Bianca. "La Missione Genesis aiutera' gli scienziati americani ad automatizzare la progettazione degli esperimenti, accelerare le simulazioni e generare modelli predittivi che porteranno a innovazioni nei settori dell'energia, della produzione, della scoperta di farmaci e oltre".

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 18-12-25 19:40:46 (0759) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Microsoft Corp 416,50 +2,56 17.35.03 407,60 416,50 407,60


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.