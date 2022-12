Usa: ok a vendita sistemi anticarro a Taiwan per 180 milioni $

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita di sistemi anticarro a Taiwan per 180 milioni di dollari (circa 169 milioni di euro). Secondo una dichiarazione del Pentagono, Taiwan dovrebbe ricevere sistemi anticarro Volcano, camion, munizioni ed elementi di supporto logistico.

La vendita, spiegano da Washington, 'serve gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, sostenendo i continui sforzi' di Taiwan 'per modernizzare le proprie forze armate e mantenere una capacita' di difesa coerente'. La vendita di sistemi anticarro, assicurano, non 'alterera' l'equilibrio militare fondamentale della regione'.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la scorsa settimana una legge sulla spesa per la difesa che include 10 miliardi di dollari (9,4 miliardi di euro) in aiuti militari a Taiwan. Il disegno di legge prevede fino a 2 miliardi di dollari di aiuti annuali a Taiwan dal 2023 al 2027. In precedenza, in risposta all'approvazione del disegno di legge da parte della Camera Usa, la Cina si era detta 'fortemente contraria al fatto che gli Stati Uniti utilizzino il National Defense Authorization Act per emanare disposizioni negative sulla Cina'. All'inizio di questa settimana, invece, il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che la Cina ha schierato 71 jet da combattimento nel week end per condurre esercitazioni militari intorno a Taiwan. Le forze armate di Pechino hanno descritto le manovre come una 'esercitazione d'attacco' condotta in risposta a non meglio precisate 'provocazioni' tra gli Stati Uniti e l'isola autonoma.

