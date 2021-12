Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione invariate a 205.000, come da stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 dic - Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata l'11 dicembre, e' rimasto invariato a 205.000, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato a 206.000. Il dato della settimana precedente e' stato rivisto da 206.000 a 205.000. Nel pieno della pandemia, gli Stati Uniti avevano registrato un massimo di 6,9 milioni di nuove richieste settimanali. La media delle ultime 4 settimane e' di 206.250, in rialzo di 2.750 dalla media della settimana precedente, che era stata la piu' bassa dal 15 novembre 1969. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione - relativo alla settimana terminata l'11 dicembre, l'ultima per la quale e' disponibile il dato - ha registrato un calo di 8.000 unita' a 1,859 milioni di unita', il dato piu' basso dal 14 marzo 2020. Il numero totale delle persone che ricevono gli aiuti dei vari programmi statali e federali, compresi quelli per l'emergenza Covid-19, era di 2.137.980 nella settimana conclusa il 4 dicembre novembre, in calo di 320.452 unita' dalla settimana precedente.

