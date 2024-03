Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione -2.000 a 210.000, sotto stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 mar - Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 9 marzo, e' diminuito di 2.000 unita' a 210.000 (seasonally adjusted), secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato a 213.000. Il dato della settimana precedente e' stato rivisto da 209.000 a 212.000. Nel pieno della pandemia, gli Stati Uniti avevano registrato un massimo di 6,9 milioni di nuove richieste settimanali. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione - relativo alla settimana terminata il 2 marzo, l'ultima per la quale e' disponibile il dato - e' aumentato di 4.000 unita' a 1.807.000 unita' (seasonally adjusted).

