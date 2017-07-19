Usa: numero trivelle petrolifere attive stabili a 411

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 gen - Il numero delle trivelle petrolifere attive negli Stati Uniti e' rimasto stabile, la scorsa settimana. Stando al rapporto di Baker Hughes, infatti, i pozzi attivi negli ultimi sette giorni sono stati 411, come la settimana precedente. Il dato e' molto distante dal picco di 1.609 toccato nell'ottobre del 2014, ma e' comunque lontano dal minimo registrato durante la pandemia di coronavirus a 172. All'inizio del marzo 2020, prima della crisi provocata dal Covid-19, le trivelle attive erano 682.

