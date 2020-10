Usa: numero trivelle petrolifere attive +6 a 211

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 ott - Il numero delle trivelle petrolifere attive negli Stati Uniti e' aumentato per la quinta settimana consecutiva, in un periodo di ribassi che riflette l'impatto del coronavirus sulle attese per la domanda di greggio. Stando al rapporto di Baker Hughes - pubblicato ogni venerdi' - i pozzi attivi sono aumentati negli ultimi sette giorni di 6 unita' a 211. Il dato e' molto lontano dal picco di 1.609 toccato nell'ottobre del 2014 ed e' vicino ai nuovi minimi registrati nove settimane fa a 172. All'inizio di marzo, prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, le trivelle attive erano 682.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 23-10-20 19:12:19 (0631) 5 NNNN