Usa: nei prossimi giorni avvio confronto con la Cina su accordo commerciale 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - Il Segretario americano al commercio ha annunciato che nei prossimi giorni partiranno delle discussioni con il suo omologo cinese per affrontare l'attuazione dell'accordo bilaterale firmato nel 2020. "La Cina ha preso impegni che dovrebbero avvantaggiare alcune industrie americane, compresa l'agricoltura, che dobbiamo far rispettare", ha affermato Katherine Tai al Centro per gli studi strategici e internazionali. L'amministrazione Biden avviera' anche "una procedura per esenzioni mirate dalle tariffe", ha annunciato.

I dazi doganali imposti dall'amministrazione Donald Trump rimarranno in vigore per tutta la durata di questa procedura.

