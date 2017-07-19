Usa: mossa di Bessent sui Treasury rischia di ostacolare la stretta della Fed (Ft)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ago - L'intervento del segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent sul mercato obbligazionario rischia di spingere le condizioni finanziarie nella direzione opposta rispetto alla battaglia della Federal Reserve contro l'inflazione. E' l'analisi offerta dal Financial Times secondo cui la decisione di raddoppiare almeno gli acquisti di titoli di Stato a lunga scadenza ha alimentato critiche a Wall Street e accresciuto l'attenzione sull'intervento che il presidente della Fed Kevin Warsh terra' venerdi' al simposio di Jackson Hole. La scorsa settimana Bessent ha annunciato a sorpresa che il Tesoro portera' da 2 ad almeno 4 miliardi di dollari la dimensione massima delle operazioni di riacquisto nei comparti con scadenze comprese tra 10 e 20 anni e tra 20 e 30 anni. La misura e' stata presentata come uno strumento per sostenere la liquidita' del mercato dei Treasury, che vale circa 32mila miliardi di dollari, dopo che i rendimenti a lungo termine avevano raggiunto i massimi degli ultimi 19 anni. L'intervento ha prodotto finora effetti contenuti sui rendimenti, ma ha sollevato interrogativi sulla credibilita' del Tesoro e sull'opportunita' di tentare di condizionare i tassi a lungo termine del piu' importante mercato obbligazionario mondiale. La decisione rischia inoltre di essere interpretata come un segnale di preoccupazione dell'amministrazione per la sostenibilita' del debito pubblico, in un momento in cui l'aumento dell'inflazione, il crescente fabbisogno di finanziamento federale e le emissioni delle grandi aziende tecnologiche per sostenere gli investimenti nell'AI stanno spingendo verso l'alto il costo del capitale. Se i riacquisti riuscissero a ridurre stabilmente i rendimenti dei Treasury a lungo termine, determinerebbero anche un calo dei tassi sui mutui e degli altri costi di finanziamento per famiglie e imprese.

L'effetto sarebbe quello di sostenere la domanda e l'attivita' economica proprio mentre la Fed valuta se raffreddarle attraverso un nuovo aumento dei tassi.

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(RADIOCOR) 26-08-26 15:21:35 (0370) 5 NNNN