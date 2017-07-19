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            Notizie Radiocor

            Usa: Metsola, non ci puo' essere spazio per violenza in nostre democrazie

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - "Sollevata nel vedere che il Presidente Trump, la First Lady Melania Trump e tutti i partecipanti alla Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca a Washington DC sono al sicuro dopo l'incidente di sparatoria. Non ci puo' essere spazio per la violenza politica nelle nostre democrazie". Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, dopo l'attentato sventato a Donald Trump alla cena con i giornalisti a Washington.

            Cog

            (RADIOCOR) 26-04-26 11:12:58 (0181) 5 NNNN

              


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