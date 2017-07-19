Usa: MbS ha chiesto a Trump di attaccare gli Houthi, no dal presidente (Axios)

Trump chiude convention di Dallas, ribadita promessa 5mila$ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MbS) ha chiamato due volte il presidente statunitense Donald Trump giovedi', esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi mentre il gruppo sostenuto dall'Iran si avvicinava a un punto nevralgico del Mar Rosso. Lo rivela Axios, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. In base alle informazioni raccolte dalla testata statunitense, solitamente ben informata sulle dinamiche di Washington, Trump ha rifiutato. I funzionari statunitensi hanno sottolineato che, per il momento, l'amministrazione non ha intenzione di intervenire direttamente contro gli Houthi.

Intanto Trump nella notte ha chiuso la convention di mid-term dei repubblicani a Dallas, ribadendo l'annuncio shock di un premio di 5milla dollari per ogni statunitense se i repubblicani conserveranno la maggioranza in parlamento all'esito delle elezioni di novembre. Il tycoon ha coinvolto la platea in un giuramento affinche' si impegnino al voto e ha inoltre ripercorso i risultati ottenuti durante il suo mandato. "Meno di due anni fa, il popolo americano ci ha affidato il mandato di salvare l'America. E in 19 mesi ho mantenuto ogni singola promessa che avevo fatto", ha rivendicato Trump.

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(RADIOCOR) 11-09-26 08:47:40 (0160) 5 NNNN