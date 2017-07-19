Usa: Mamdani, valuto arresto Netanyahu se si presentera' a assemblea Onu (NYT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, in un'intervista al New York Times ha dichiarato che sta valutando l'arresto del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel caso in cui si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale dell'Onu a settembre. "Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aia. E' un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale", ha detto Mamdani alla testata americana. 'Questa e' un'opinione che molti condividono a causa delle sue azioni nel corso degli ultimi anni', ha affermato il sindaco di New York, ammettendo pero' di non avere certezze sulla sua autorita' legale di ordinare alla polizia newyorkese di trattenere un leader straniero. 'Faremo quello che la legge mi consente di fare, ma non scriveremo leggi ad hoc a tal fine', ha detto ancora Mamdani.

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(RADIOCOR) 18-07-26 15:15:40 (0339) 5 NNNN