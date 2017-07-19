Usa: Lutnick, entrate da dazi saranno di circa 50 mld di dollari al mese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 7 ago - Il segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, intervistato da Fox News ha dichiarato che, il mese scorso, l'economia statunitense ha guadagnato circa 30 miliardi di dollari dai dazi e che ora queste entrate dovrebbero aumentare a circa 50 miliardi di dollari al mese. "Come dice il presidente, questo, alla fine, potrebbe raggiungere i mille miliardi di dollari", ha detto Lutnick, spiegando che "questi sono numeri incredibili per gli Stati Uniti d'America, e nessuno sta reagendo. Tutti capiscono che bisogna vendere al consumatore americano. Il consumatore americano e' il fattore piu' potente al mondo per l'economia, e Donald Trump lo sta sfruttando a beneficio del popolo americano".

